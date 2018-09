„Eltern und Lehrer sollten als Vorbilder dienen“

Klar, dass Ihre Tochter verwirrt und wahrscheinlich enttäuscht ist. Erster Schritt: trösten! Auch wenn Sie sich über Ihren Ex ärgern, sollte das Kindeswohl jetzt an erster Stelle stehen. Vermeiden Sie es daher bestmöglich, vor Ihrem Nachwuchs über den Papa zu schimpfen. Prinzipiell gibt es gerichtliche Möglichkeiten, das Kontaktrecht einzufordern. Allerdings gestaltet sich dies in der Praxis meist schwierig. Informieren Sie sich bei Gericht über Ihre Optionen! Auch eine Mediation oder eine gemeinsame Erziehungsberatung könnten, hilfreich sein. Immerhin spielen allzu oft verletzte Gefühle eine entscheidende Rolle, und der Ex-Partner möchte mit dem Kontaktabbruch zum Kind eigentlich seine Ex „bestrafen“. Häufig passiert es auch, dass Väter kurzfristig „verschwinden“, jedoch bald wieder auftauchen, weil sie ihre Kinder wiedersehen möchten. Nur eines ist sicher: Konflikte auf der Paarebene der Eltern sollten nicht auf der Elternebene weiter ausagiert werden und so die Eltern-Kind-Beziehung negativ beeinflussen.