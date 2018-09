Alibaba-Chef Jack Ma kündigt Rückzug an

Zeit für Wohltätigkeit

In seinem Brief deutete Ma an, dass er sich nach seinem Rückzug vor allem wohltätigen Aufgaben widmen werde. Er könnte damit in die Fußstapfen von Microsoft-Gründer Bill Gates treten, der nach seinem Rückzug beim Windows-Konzern einen großen Teil seines Milliardenvermögens für den Kampf gegen Krankheiten ausgibt. Bildung, Umweltschutz und Philanthropie seien Dinge, die ihn in Zukunft wahrscheinlich beschäftigten werden, schrieb Ma: „Die Welt ist groß und ich bin noch jung, also möchte ich neue Dinge ausprobieren.“