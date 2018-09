Apple-Stores seit Mai mindestens 21 Mal geplündert

Im August setzt sich die Überfallserie fort. Die wichtigsten Stationen: Am 14. August werden in Roseville Apple-Produkte im Wert von 22.000 Dollar gestohlen, am 22. August in Corte Madera, am 25. August in Walnut Creek und am 29. August in Santa Rosa Produkte im Wert von jeweils rund 30.000 Dollar. Ein Ende ist laut ABC-Bericht vorerst nicht in Sicht: Erst am vergangenen Sonntag schlugen die Täter in Burlingame zu und erbeuteten Geräte im Wert von mehr als 19.000 Dollar.