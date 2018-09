Novak Djokovic mit klarem Sieg im Viertelfinale!

Der Serbe Novak Djokovic (6) ist am Montag zum 11. Mal in ein Viertelfinale der US Open eingezogen! Der 31-jährige Wimbledon-Sieger gewann sein Achtelfinale gegen den Portugiesen Joao Sousa 6:3,6:4,6:3. Sein nächster Gegner wird in der „Night-Session“ ermittelt: Gewinnt da der Schweizer Roger Federer (2) gegen den Australier John Millman, kommt es am Mittwoch zum 47. Duell Djokovic - Federer (24:22).