Kleiner Hund mit großem Herzen: Gobis Wüstenlauf!

Monate in Quarantäne waren Herausforderung

Er hatte einen Freund fürs Leben gewonnen und musste ihn mit nach Hause nehmen nach Edinburgh in Schottland. Selbst eine 4-monatige kostspielige Quarantäne konnte ihn nicht abhalten. Daheim in England, setzte er alle Hebel in Bewegung, ließ „Gobi“ schweren Herzens bei einem Freund ihn China zurück. Dann der Schock: „Gobi“ war weggelaufen. „Ich fuhr nach China, um während einer Woche selbst nach ihm zu suchen. Hoffnung, sie in der Millionenstadt zu finden, hatte ich kaum. Aber ich wollte es wenigstens versucht haben.“ Er verteilte Plakate, befragte Lokalbesitzer und Straßenkehrer und fand ihn tatsächlich wieder. Die folgenden Monate in Quarantäne waren noch eine Herausforderung, aber dann konnte „Gobi“ endlich in ihr neues Zuhause einziehen. Seither sind Gobi und Leonard unzertrennlich.