Daniela Zivkov: „Job beim Heer mein Mädchentraum“

Erst um fünf Uhr morgens sei sie endlich ins Bett gekommen, verrät Daniela Zivkov im Talk mit Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg am Tag nach ihrer Krönung im Linzer Design Center. An Schlaf war da jedoch noch lange nicht zu denken. „Ich habe mir gedacht: ,Oh Gott, weißt du eigentlich, was für eine Aufgabe du jetzt hast?‘“, lacht die hübsche Oberösterreicherin.