Sechs Millionen Euro für Sonderstahl-Werk

In der Wachstumsstrategie im Segment Stabstahl wird weiters in ein Portal-Bearbeitungszentrum mit knapp 3 Mio. Euro investiert. Die Breitenfeld Edelstahl AG hat nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2017/2018 in den beiden Geschäftssegmenten Block- bzw. Stabstahlbereich den Umsatz sowohl wert- wie auch mengenmäßig deutlich gesteigert. Im Marktsegment Blockguss konnten 113.000 Tonnen in den Markt geliefert werden, eine Steigerung um 26 Prozent im Vergleich zum vorhergehenden Geschäftsjahr. Der Gesamtumsatz wurde um 33 Prozent auf 164 Mio. Euro gesteigert.