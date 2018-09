So machen Sie Ihr Kind schlau und glücklich

85.500 Babys erblicken in Österreich pro Jahr das Licht der Welt: 60 Prozent Mädchen, 41 Prozent Buben. Vier von zehn weiblichen Jugendlichen werden die Matura schaffen und sechs von zehn Burschen. Etwas mehr als 20 Prozent schließen ein Studium ab. Bis es aber so weit ist, liegt ein langer, oft steiniger Weg vor den Heranwachsenden. In unserer neuen Serie „Fit my Kid“ wollen wir zeigen, wie man diesen Weg etwas leichter und mit mehr Spaß schaffen kann.