„Ich bin nicht mehr so perfektionistisch“

Im Juni musste sich die Patientin noch einmal operieren lassen. Dabei wurde kaputtes Gewebe entfernt, und die Brust in mehreren Eingriffen wieder aufgebaut. „Es gab Momente, in denen ich einfach nicht mehr konnte, ich wollte schon aufgeben. Doch ein guter Freund hat mich unterstützt weiterzumachen. Worte des Zuspruchs sind in dieser Situation extrem wichtig. Eines will ich auch noch festhalten: Frauen sollen sich zu nichts drängen lassen, und nur das machen, was sie wirklich wollen, und dazu alle Möglichkeiten einholen,“ betont die Patientin. Außerdem begann sie mit Yoga. Der Oberkörper war durch die Operationen unbeweglich geworden. Mit den Übungen konnte Frau B. ihren Körper wieder in Gleichklang bringen. „Ich lernte auch, mehr auf mich selbst und meine Bedürfnisse zu achten. Ich bin seither nicht mehr so perfektionistisch“, wie sie erklärt. Mit Nordic Walking verbesserte die Patientin zusätzlich ihre Schulter-Koordination.