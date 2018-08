Doping-Geständnis: Fall Schenk für IOC verjährt

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat das Doping-Geständnis von Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk ausdrücklich begrüßt. Gemäß den IOC-Regeln darf der 53-Jährige die Goldmedaille von den Sommerspielen 1988 in Seoul behalten. „Laut unseren Verjährungsfristen, wird das IOC diesen Fall - wie in ähnlichen Fällen - nicht weiterverfolgen“, teilte ein IOC-Sprecher am Donnerstag mit.