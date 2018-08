So schlimm stand es wirklich um Ben Affleck

Der Entzug wird deshalb wohl auch länger dauern als die beiden Male zuvor. Schon 2001 und 2017 ließ sich Affleck in einer Klinik wegen seiner Alkoholsucht helfen. „Ben wohnt derzeit in einer Entzugsklinik und wird auch eine längere Zeit dort verbringen“, ließ sich ein Insider vor einigen Tagen entlocken. Dass die Behandlung beim letzten Mal nicht geholfen hat, war für seine Familie und Freunde schwer zu ertragen, wie ein Bekannter zudem verriet: „Er hat alles gegeben, aber war nicht dazu in der Lage, trocken zu bleiben. Wir haben es uns alle sehr für ihn gewünscht, aber die Sucht war stärker. Er hat aufgehört, die Schritte zur Besserung zu nehmen, und ist zurück in alte Gewohnheiten verfallen. Für alle, die ihn lieben, war es schwer, seine Niederlage mit anzusehen."