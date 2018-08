Jennifer Garner fährt Ben Affleck in Entzugsklinik

Diese war laut eines Insiders so besorgt wegen des Zustandes des 46-Jährigen, dass sie ihn in dessen Villa aufsuchte und davon überzeugte, dass er dringend Hilfe braucht. Wie „Enterpress News“ berichtet, willigte Affleck ein und ließ sich von Garner in eine Entzugsklinik fahren, in der er „für einige Zeit bleiben wird“. Auf den Fotos, die das Ex-Ehepaar im Auto zeigen, wirkt der „Batman“-Star aufgedunsen und weggetreten.