Thiem gewinnt Fünfsatz-Krimi bei den US Open!

Was für ein Kampf! Dominic Thiem siegte in der zweiten Runde der US Open gegen US-Super-Aufschläger Steve Johnson mit 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1. Der Österreicher stand nach dem verlorenen dritten Satz schon vor dem Aus, fightete aber sensationell und konnte sich selbst mit dem Aufstieg in Runde drei belohnen.