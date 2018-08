Dank liebevoller Betreuung zu Hause alt werden

Was raten Sie unseren Lesern?

Frau S.: Sich früh genug um zwei Betreuerinnen zu kümmern, ist sicher der richtige Weg. Für mich kam ebenfalls das Heim infrage, auch weil der Pflegeregress abgeschafft wurde. Nun wäre es aber an der Zeit, dass der Staat nicht nur die Heime unterstützt, sondern auch die Menschen, die zu Hause bleiben möchten. Dann wäre es vielen Personen möglich - so wie ich - zu Hause alt werden zu können. Einige haben Scheu aufgrund finanzieller Probleme zu Hause zu bleiben. Das ist tragisch.