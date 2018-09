Tierfotos zeigen Demenz

Bestimmt haben Sie sich auch schon einmal über die Sicherheitsbildtests (CAPTCHA, engl. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) geärgert, die man auf manchen Internet-Seiten lösen muss. Damit soll das System Menschen von Computern unterscheiden, um Missbrauch zu verhindern. Es scheinen verzerrte Zahlen, Buchstaben, Grafiken usw. auf, man muss auf Fotos bestimmte Gegenstände benennen und dann die Lösung eingeben.