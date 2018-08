Borussia Dortmund schnappt sich Barca-Star Alcacer

Nachdem Aubameyang die Dortmunder im Winter verlassen hatte und Michy Batshuayi nach halbjährigem Leihgeschäft im Sommer wieder gegangen war, suchte der BVB lange nach einem Nachfolger. Der wurde nun mit Alcacer, der am Donnerstag 25 Jahre alt wird, gefunden. Der Stürmer brachte es bei Barca in 50 oft nur kurzen Einsätzen auf 15 Tore. Für das Nationalteam hält er nach 13 Einsätzen bei sechs Treffern. Sein letzter Einsatz liegt aber schon lange zurück, war am 27. März 2016.