Junges Drogenpärchen muss mehrere Jahre in Häf‘n

Der Ernst der Lage war dem zuletzt in Wattens lebenden Italiener (23) und seiner deutschen Freundin (22) offenbar nicht ganz bewusst. Es wurde gescherzt, gelacht und sogar Händchen gehalten. Die Stimmung im Verhandlungssaal 112 am Innsbrucker Landesgericht war Dienstag Vormittag alles andere als angespannt. Kein Vergleich zum Schwurgerichtsprozess vor eineinhalb Monaten, wo der angebliche Mafia-Boss mit zurückgegelten Haaren und finsterer Miene zumindest Einblicke in eine kleine, kalabresische Drogenbande gewährte.