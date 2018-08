Beamte ertappten Schlepper: Lenker in U-Haft!

Zu einer Schwerpunktaktion gegen Schlepper war die Exekutive in der Nacht ausgerückt. Auf der A 6 bei Kittsee fiel den Beamten ein verdächtiger Pkw mit serbischem Kennzeichen auf. Die Polizisten stoppten den Wagen und wollten die vier Insassen kontrollieren. „Als die Kollegen nach den Ausweisen fragten, konnte lediglich der Lenker Papiere vorweisen“, so ein Polizeisprecher. Die drei Beifahrer - zwei Männer und eine Frau - dagegen erklärten, sie seien aus dem Iran, würden aber nicht um Asyl ansuchen. „Die drei Personen gaben an, für die Fahrt nach Wien insgesamt mehrere tausend Euro bezahlt zu haben“, so der Sprecher weiter.