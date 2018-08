Cristiano Ronaldos „Stolper-Assist“ hier im Video

Italiens Meister Juventus bleibt in der Serie-A makellos. Das Heim-2:0 über das weiterhin punktlose Lazio Rom brachte Cristiano Ronaldo und Co. den zweiten Sieg. Der portugiesische Superstar lieferte zwar einen unfreiwilligen Assist, muss aber weiter auf sein erstes Tor für seinen neuen Klb warten. Die Führung erzielte der Bosnier Miralem Pjanic (30.). Den Schlusspunkt setzte Mario Mandzukic (75.), nachdem Ronaldo einen von Lazio-Goalie Thomas Strakosha abgelenkten Stanglpass verstolpert und so für den Kroaten aufgelegt hatte - siehe Video oben!