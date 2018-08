Feuchttücher verstopfen das steirische Kanalsystem

3,6 Millionen Euro Schaden alleine in der Steiermark

„Normales Toilettenpapier ist - im Gegensatz zu diversen Feuchttüchern - in den meisten Fällen aus Zellulosefasern hergestellt und daher unproblematisch“, erklärt GSA-Obmann Franz Hammer. Der Absatz von Feuchttüchern steigt in Europa jährlich. Die Kosten für die Entsorgung belaufen sich alleine in der Steiermark bereits jetzt auf bis zu 3,6 Millionen Euro pro Jahr und werden wiederum von jedem Steirer über die Kanalbenützungs-Gebühren mitgetragen.