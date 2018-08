Force India: Neuer Name - alle WM-Punkte weg

Das Formel-1-Team Force India ist endgültig gerettet und wird die Saison unter neuem Namen fortsetzen. Der Internationale Automobil-Verband (FIA) genehmigte am Donnerstagabend vor dem Belgien-Grand-Prix in Spa-Francorchamps den Neueinstieg des Rennstalls unter der Bezeichnung Racing Point Force India in die laufende WM.