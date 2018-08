Coole Mutanten-Action von der Gamescom

THQ Nordic hat im Zuge der Spielemesse Gamescom in Köln neue Videohappen zu seinem kommenden Mutanten-Kung-Fu-Game „Biomutant“ veröffentlicht. Der Trailer lässt erahnen, wie wild es in der Welt von „Biomutant“ zugeht und auf welche Art von Action sich die Spieler freuen dürfen. Erscheinen soll das abgedrehte Spiel in der zweiten Hälfte 2019.