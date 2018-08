Knallig & schrill: Ist die Gamescom für jedermann?

Die Gamescom zieht wie vielleicht kaum ein anderer Branchentreff in Deutschland auch das Massenpublikum an. Nach der offiziellen Eröffnung am Dienstag, der traditionell Wirtschaft, Politik und Medien vorbehalten ist, dürfen endlich alle in die Hallen. Schlagartig füllen sich die Flure mit kostümierten Hammer-Kämpfern, Kampf-Katzen und Helden aus „Star Wars“. An manchen Stellen muss man sich durch die Hallen drücken, so voll ist es. Im vergangenen Jahr zählte die Messe mehr als 350.000 Besucher.