Chinesin Liu schwimmt Weltrekord über 50 m Rücken

Die chinesische Schwimmerin Liu Xiang hat bei den Asienspielen in Indonesien einen Weltrekord über die 50-m-Rückenstrecke aufgestellt. Die 21-Jährige benötigte am Dienstag 26,98 Sekunden und unterbot damit die bei 27,06 Sek. stehende Bestmarke ihrer Landsfrau Zhao Jing, aufgestellt bei der WM in Rom im Jahr 2009.