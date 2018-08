Nach der Fiesta bläst Ronaldo zur Festa!

Italien und Italien starten am Wochenende (Spanien schon am Freitag) in die neue Ära, die in beiden Ländern vom Superstar Ronaldo bestimmt wird. In Spanien muß man schauen, dass nach dem Abgang von CR7 von Real Madrid, nicht weitere große Spieler der sonst so erfolgreichen Liga abhanden kommen. Und in Italien? Da kann man nach dem Ronaldo-Transfer getrost von einem neuen Boom in der Serie A sprechen. Und das nicht nur bei Juventus, bei der Cristiano Ronaldo am Samstag in Verona gegen Chievo sein Ligadebüt gibt.