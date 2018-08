Netflix: So lange brauchen Sie für alle Serien

Zusammengenommen würden diese Aktivitäten 610 Minuten oder etwas mehr als zehn Stunden in Anspruch nehmen, sodass 13,84 Stunden bzw. 58 Prozent des Tages übrigblieben, um Netflix zu sehen. Somit, so die Conclusio, bräuchten Film- und Serien-Junkies 236,5 Tage, also gut acht Monate, um sich alle neu erschienenen Filme und Serien des Streaming-Dienstes anzuschauen.