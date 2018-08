Dealer (11): Nur Strafpredigt von Polizei und Amt

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber krone.at erklärte, lebe der Bub, der am Samstagabend in der Venediger Au mit fünf Gramm Marihuana im Zuge einer Schwerpunktaktion der Exekutive erwischt worden war, in einer Betreuungseinrichtung für unbegleitete Jugendliche. „Die Eltern“, die natürlich in so einem Fall die ersten Ansprechpersonen für erzieherische Maßnahmen wären, „sind nicht greifbar“. Darum ist dem Elfjährigen auch ein Betreuer zur Seite gestellt, der erziehungsberechtigt ist. „In anderen Fällen ist es so, dass die Kinder an ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten übergeben werden“, schilderte Steirer.