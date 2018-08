Rapid: Angriffe unter der Gürtellinie!

Und das nach zwei Spielen (zuvor 1:1 gegen Altach) ohne Sieg. Die den Schweizer ärgern, aber nicht aus der Fassung bringen: „Es gibt keine Alarmstufe Rot, ich lasse mir nicht alles schlechtreden.“ Doch die brennende Zündschnur kann man heute nur mit einem Sieg gegen Wolfsberg ausdämpfen. Wobei Trainer Djuricin ein Spagat gelingen muss: Er will - vier Tage nach dem Europacup-Fight bei großer Hitze - mit Rotation aus der Druckwelle. „Den einen oder anderen werden wir schonen“, kündigt Djuricin an. Wobei er auch auf den Kreatin-Kinase-Wert der Spieler achtet. Täglich wird Schwab und Co. Blut abgenommen, um eine etwaige Müdigkeit eruieren zu können. Spielen will jeder.