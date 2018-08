Was für Debüts! Serbest und Miesenböck treffen

Tarkan Serbest hat einen tollen Einstand beim türkischen Fußball-Erstligisten Kasimpasa Istanbul gefeiert. Der vorerst für ein Jahr von der Wiener Austria ausgeliehene türkische Teamspieler trug sich bei seinem ersten Ligaeinsatz gleich in die Schützenliste ein. Der Mittelfeldspieler kam am Samstag beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Rizespor ab der 64. Minute zum Zug und traf in der 81. Minute zum 2:2. Auch Fabian Miesenböck erlebte einen perfekten ersten Spieltag mit Trnava in der Slowakei.