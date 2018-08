Ausbau der FH auf Eis, weil Finanzplan fehlt

Auf einen Entwurf für einen Nachfolgeplan durch Wissenschaftsminister Heinz Faßmann wartet man allerdings vergebens. „Damit fehlt den Fachhochschulen jede Planungsgrundlage für weitere Entwicklungsschritte. Auch an der FH Burgenland ist damit der Ausbau des Studienplatz- und Lehrangebotes bis auf Weiteres gestoppt. Das ist eine Zukunftsblockade in einem der wichtigsten Sektoren des heimischen Bildungswesens“, kritisiert SP-Klubobfrau Ingrid Salamon. Der Ausbaustopp treffe junge Menschen, die bei der Studienplatzsuche in der Warteschleife hängen, gefährde aber auch die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes.