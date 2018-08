Leistbares Wohnen für Immobilienspekulanten

Der Preisknüller dürfte sich zumindest für ein paar Wenige ausgezahlt haben, denn der tatsächliche Wert des Wohnungspakets beträgt bis zu 700 Millionen Euro, also in etwa das 116-Fache von dem, was der Schweizer Investor auf den Tisch gelegt hat. Ein weiterer, unverständlicher Schleuderpreisverkauf, der beim politisch interessierten Medienkonsumenten Erinnerungen an die Steinhof-Gründe, das Heumarkt-Projekt, das Floridsdorfer Tröpferlbad oder die Stadtpark-Meierei wachküsst. Eine Wiener Geschichte, die sich immer und immer wieder zu wiederholen scheint.