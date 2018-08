Grasser: Ermittlungen mit „inferiorer Qualität“

Grasser übte scharfe Kritik an der nicht umfassenden Ermittlung seiner Bewegungen im Jahr 2005: „Das ist das Papier nicht wert, auf dem es abgedruckt ist.“ Immer wieder seien Termine nicht berücksichtigt worden. Dann hätten sich die Ermittler nicht gefragt, warum bei mehreren Flügen der Name seines Vaters und nicht sein Name auftaucht. Auto- und Zugfahrten seien vollkommen ausgeklammert worden. „Solche Fehler wären in meinem Ministerium nicht passiert“, stellte Grasser klar.