Erdbeben in der FP Neusiedl

Sowohl die Akteure der Landespartei als auch der Neusiedler FP nennt Nakovits als Hauptgrund für ihren Rücktritt. „Als grundehrlicher Mensch musste ich feststellen, dass meine klare Linie nicht parteikompatibel ist“, so die scheidende FP-Gemeinderätin. Und sie spart nicht mit heftiger Kritik. So soll der Umstand, dass ein Asylwerber bei einem Bürgerfest freiwillig geholfen habe, für Irritationen bis in die höchste Landesparteispitze gesorgt haben. „Mit solchen Positionen will ich nicht in Verbindung gebracht werden“, wettert die alleinerziehende Mutter. Auch habe man sich abschätzig über die Betreiber des Schnitzelhauses geäußert: „Man hat sich mir gegenüber verwundert gezeigt, dass man mit den Verantwortliche kooperiere, da sie ausländische Wurzeln hätten.“