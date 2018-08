New York schränkt Befugnisse von Airbnb ein

New Yorker Politiker fordern seit langem entsprechende Vorgaben und machen Airbnb & Co für die extrem hohen Mieten und den knappen Wohnraum in „Big Apple“ mitverantwortlich. Der Staat New York hatte die Regeln für Airbnb bereits 2016 verschärft und Geldstrafen für Bürger eingeführt, die nicht selbst bewohnte Wohnungen und Häuser für einen Zeitraum von unter 30 Tagen vermieten.