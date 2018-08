Gefeierte Premiere von „Anatevka“ in Kufstein

Bei herrlichem Sommerwetter feierte Freitag Abend das Musical „Anatevka“ auf der Festung Kufstein beim heurigen OperettenSommer Kufstein seine Premiere. Das Freilichtspektakel über die Geschichte des Milchmanns „Tevje“ und das kleine Städtchen „Anatevka“ begeisterte das Publikum mit einer schwungvollen Inszenierung und grandiosen Darstellern. In der Hauptrolle ist Gerald Pichowetz als „Tevje“ zu sehen, seine Frau „Golde“ wird von der bekannten Schauspielerin Monika Baumgartner gespielt. Lesen Sie am Sonntag in der „Tiroler Krone“, warum die Kufsteiner Inszenierung auf allen Linien überzeugt. Aufführungen finden noch bis 18. August 2018 statt.