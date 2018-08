Wolff und der Tiefpunkt: „Albtraum Österreich“

Trotzdem: Die Führung in der Konstrukteurs-Wertung und in der Fahrer-WM durch Lewis Hamilton zaubert dem Teamchef ein Lächeln ins Gesicht. „Mit den nackten Zahlen bin ich happy“, sagt Wolff, warnt aber davor, dass sich das Blatt ganz schnell wieder wenden kann. „Budapest war ein guter Parameter. Wir hatten auf den Ultras das schnellste Auto, auf den Soft aber nicht. Und genau das wird auch in der zweiten Saisonhälfte der entscheidende Faktor sein: Den Reifen verstehen!“