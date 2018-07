Badeschlapfen, selbstherrlich! Djuricin kritisch

Der Rapid Trainer kritisierte vor allem die Leistung seiner Spieler in der zweiten Halbzeit. Tatsächlich fiel da Rapid auffallend zurück und auch die am Sonntag hoffnungslos unterlegene Admira kam so zu einigen Chancen. Trainer Djuricin fand starke Worte: „Zweite Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir waren ein bisschen selbstherrlich, haben geglaubt wir können das mit Badeschlapfen runterspielen. Das gibt es in der Bundesliga nicht. So können wir nicht auftreten zweite Halbzeit, das geht nicht.“