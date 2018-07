Waliser Geraint Thomas vor historischem Tour-Sieg

„Noch einen Etappensieg und auf dem Podest der Tour, ich kann es kaum glauben“, sagte Dumoulin. Er war heuer auch schon im Giro d‘Italia Zweiter (hinter Froome). Der vierfache Toursieger Froome wurde von Thomas abgelöst, er holte sich am Samstag immerhin den am Vortag an den Slowenen Primoz Roglic verlorenen dritten Gesamtrang zurück. Thomas wird den sechsten Gesamtsieg des Teams Sky im bedeutendsten Radrennen der Welt in den vergangenen sieben Jahren sicherstellen.