Im ersten Leben Priester, dann Straßenbahnfahrer

In der Pension möchte er in andere Städte reisen und sich die dortigen Verkehrsbetriebe anschauen. In Dresden und in Bratislava war er schon. Und ist dort mit einem Konstruktor sogar Straßenbahn gefahren. „Ich habe eben ein Faible für das Ganze“, schmunzelt er. Eines will er noch loswerden: „Ich bin sehr dankbar für die Kollegialität, die es bei den Verkehrsbetrieben gab, und die Freundschaften, die mir geblieben sind. Und auch meiner Frau, die meinen Beruf immer mitgetragen hat - schließlich muss man als Straßenbahnfahrer oft am Abend und am Wochenende arbeiten.“