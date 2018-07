Stichwahl-Fiasko: Neun Geständnisse zum Auftakt

Unter großem Medieninteresse hat am Donnerstagvormittag am Landesgericht Klagenfurt der erste Prozess um die Unregelmäßigkeiten bei der - später aufgehobenen - Bundespräsidenten-Stichwahl vom 22. Mai 2016 begonnen. Dem Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und den weiteren Mitgliedern der Bezirkswahlbehörde Villach wird falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt vorgeworfen, worauf bis zu drei Jahre Haft stehen. Gleich zu Beginn gab es acht Schuldbekenntnisse, am Nachmittag dann ein neuntes.