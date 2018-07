Endlich wieder erholsam schlafen

Chronische Pein stört diese Abläufe, was die nächtliche Regeneration schwer beeinträchtigen kann. In tiefen Schlafphasen erholt sich der Organismus am besten, und auch die Heilungsprozesse werden dann angeregt. Fallen diese Stadien weg oder werden sie ständig unterbrochen, schwächt das den Körper, und die Schmerzempfindlichkeit steigt. Schließlich entsteht ein regelrechter Teufelskreis: Wer Schmerzen hat, schläft schlecht, wer schlecht schläft, bekommt Schmerzen. Kommt der Organismus also nachts nicht zur Ruhe, können Körper und Psyche aus dem Gleichgewicht geraten. Auch Begleiterscheinungen der Schmerzerkrankung wie Depressionen und Ängste werden stärker empfunden.