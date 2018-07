Haushaltsenergiepreise im Mai um 5,2 % gestiegen

Preise für Strom, Gas und Fernwärme unverändert

Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich Heizöl (plus 7,5 Prozent), Superbenzin (plus 5,2 Prozent), Diesel (plus 4,5 Prozent) und Brennholz (plus 1,4 Prozent). Die Preise für Strom, Gas und Fernwärme blieben stabil. Holzpellets verbilligten sich um 0,7 Prozent. Feste Brennstoffe wurden im Monatsvergleich um 0,8 Prozent und im Jahresvergleich um 5,9 Prozent teurer.