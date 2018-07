Ein zweites Treffen - Ja oder Nein?

3. Habe ich mich beim Date wohlgefühlt?

Jahrelange Freunde kommen beim Nachmittagskaffee auch einmal mit ein paar Schweigeminuten aus - ohne, dass es als unangenehm empfunden wird. Schleicht sich beim ersten Date eine Gesprächspause ein - was die meisten doch als negatives Zeichen werten - sollte man seine Gefühle beobachten. Fühle ich mich wohl oder würde ich am liebsten Reißaus nehmen? Wie bewertet das Date die Situation, kann er/sie entspannen, ist er/sie nervös oder wird sein/ihr Unbehagen übermäßig deutlich? Findet man sich jedoch öfter in der Situation wieder, nicht zu wissen, was als Thema herhalten könnte, sollte man ein zweites Date überdenken. Gemeinsame Interessen sind in einer langfristigen Beziehung von nicht geringer Bedeutung.