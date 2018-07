Haben Sie schon mal von einem „Firenado“ gehört?

Die Mackies fuhren am Samstag mit ihrem Wagen an dem Buschfeuer in Blythe vorbei, als sie bemerkten, dass der Rauch eine eigenartige Formation annahm. Durch die extreme Hitze der Flammen bildete sich ein Wirbel, der sich immer schneller zu drehen begann, bis er schließlich zu einem Tornado anwuchs. „Die Zweige werden in die Luft gezogen. Ich sehe große Bäume fallen“, kommentiert Chris Mackie das Phänomen in dem Clip.