600 PS: Das ist Putins neue Luxus-Limousine

Wladimir Putins neue Limousine hat 600 PS und ist vor allem eines: Made in Russia! Der Kremlchef zeigte seine neue Staatskarosse mit dem Namen „Cortege“ („Ehrengeleit“) bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki zum ersten Mal im Ausland. Ihren ersten Auftritt hatte die schwarze Limousine schon Wochen zuvor - bei Putins vierter Amtseinführung im Mai. Der Luxuswagen der Baureihe wurde damals zum ersten Mal dem Publikum vorgeführt. Putin hatte das Projekt, das auch Geländewagen und Minivans umfasst, 2012 selbst in Auftrag gegeben.