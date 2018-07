Wohnung an Touristen vermietet: 33.000 Euro Strafe

Airbnb vielerorts in der Kritik

Der US-Zimmervermittler Airbnb, der ebenfalls Wohnungen an Touristen vermittelt, steht seit Längerem in der Kritik, die Immobilienpreise und Mieten in Städten in die Höhe zu treiben. In Deutschland erlassen Kommunen vermehrt Satzungen, die die Zweckentfremdung von Wohnraum verbieten. Die meisten Airbnb-Angebote im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Deutschland in Köln, München und Düsseldorf.