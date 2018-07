Klopp richtet Nachricht an Thailand-Fußballteam

Hier die Message von Klopp: „Hallo meine Freunde. Im Namen der ganzen Liverpool-Familie wünschen wir auch aus tiefstem Herzen alles Gute. Bleibt stark und wisst, wir sind mit euch. Wir verfolgen die Nachrichten und hoffen jede Sekunde, dass ihr das Tageslicht wieder sehen könnt. Wir sind alle sehr optimistisch, dass das in den nächsten Minuten, Stunden oder Tagen passiert. Also bleibt stark, beste Grüße von hier, aus Liverpool. Wir sind mit euch. You´ll never walk alone.“.