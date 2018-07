„Schau auf das Schöne, was dein Herz tief berührt“

Die Liebe ist der Maßstab aller Dinge

Nach Liebe sehnt sich jeder Mensch, aber das Leben zeigt im Großen wie im Kleinen, dass gerade die mangelnde Liebe so viel Unheil entstehen lässt, auf der Welt im Großen und auch in unseren Familien im Kleinen. Mangelnde Liebe treibt viele Dornen, die stechen und die tiefe Wunden reißen, manche sogar so tief, dass sie nie mehr heilen. Dornenhecken, so erzählt auch das Märchen von Schneewittchen, sind nur durch die Liebe zu bezwingen. Möge der Sommer wieder verstärkt Gelegenheit bieten, sich wieder vermehrt an den herrlichen Blüten und Früchten zu erfreuen. Die Dornen gehören zwar dazu, wie bei jeder Rose, aber sie sollen nicht das Leben bestimmen.