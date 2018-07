„Ich konnte nur noch im Sitzen schlafen!“

„Ich war bei verschiedenen Kardiologen, bekam die unterschiedlichsten Verhaltens- und Ernährungsempfehlungen. Auch die verschriebenen Medikamente waren in Menge und Art verschieden. Als Patient ist man dann ziemlich verunsichert,“ erinnert sich Herr Fabi. Eine mehrfach empfohlene Herzkatheteruntersuchung lehnte der alleinerziehende Vater eines 13-jährigen Sohnes ab. “Bei dieser Untersuchung wird über einen Stich in Leiste oder Handgelenk ein Katheter bis zum Herz vorgeschoben, um mittels Kontrastmittel die Herzkranzgefäße darzustellen. Seit einigen Jahren wird diese Methode nicht mehr standardmäßig für jeden Herzinsuffizienzpatienten empfohlen, da kein Vorteil für den Patienten zu erwarten ist und nur das Risiko der Untersuchung bleibt,“ so Doz. Dr. Mörtl.