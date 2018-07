Android-Apps teilen sensible Daten mit Drittfirmen

Davor warnen Sicherheitsforscher mehrerer US-Unis, berichtet das IT-Portal Heise.de. Die Forscher haben Apps dabei beobachtet, wie sie Screenshots und Videos ihrer Benutzeroberfläche aufgenommen und diese an die Server von Drittfirmen geschickt haben. Dass eine App einen Screenshot von sich selbst aufnehmen kann, wird nicht per se als ungewöhnlich gewertet. Bei unfertiger Software, die sich noch in der Betaphase befindet, erhalten Entwickler auf diesem Wege wertvolle Infos.